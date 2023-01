Dans l'Eure. Il crée le buzz en décorant des immeubles

Depuis quelques semaines, ses vidéos sont devenues virales sur Instagram et TikTok et font le tour de la France. Le graffeur d'origine parisienne est revenu donner une nouvelle vie à des immeubles de Gisors (Eure), ville où il a fait ses études. Son nom, c'est L'Artiste. Celui qui ne souhaite pas montrer son visage au grand public est un autoentrepreneur en décoration de 28 ans. À la demande d'un jeune du quartier des Bornes, L'Artiste va peindre et redécorer le hall d'entrée d'un immeuble. "J'étais un peu le chef du chantier. Il y avait six autres jeunes avec moi et nous avons acheté le matériel ensemble. Je faisais les dessins et les autres s'occupaient du scotch, de la peinture…", indique-t-il. Le temps d'une nuit, le premier bâtiment était repeint et décoré, à la grande surprise des premiers habitants qui ont découvert le chef-d'œuvre. "Ils allaient au boulot vers 5 heures du matin et nous étions sur la fin. Ils n'en revenaient pas."

Onze immeubles décorés

Les habitants des autres immeubles n'ont pas tardé à lancer une pétition pour que le remarquable travail du graffeur, soit reproduit dans tout le quartier. L'information a très vite circulé par le biais des réseaux sociaux. Une fois le 1er bâtiment peint, plusieurs autres jeunes, même sans grande expérience, ont rallié les rangs du graffeur. L'Artiste a alors été contacté par le bailleur social pour décorer les 10 autres immeubles, ce dernier a prenant en charge tous les frais. "Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi contents. Les cages d'escalier étaient sales et les entrées sombres. Maintenant elles ont de la couleur et de la vie", relate-t-il. Désormais, chaque immeuble est personnalisé avec le dessin et le nom d'un oiseau : Hirondelle, Mésange, Pivert, Pinson, etc.

Le quartier des Bornes fait peau neuve.

Prêt pour de nouveaux projets

L'Artiste ne compte pas s'en arrêter là. Il souhaite mettre son talent au profit de tous et espère pouvoir décrocher de grandes missions : "Je travaille tout seul, mais sur les gros projets, je sollicite l'aide de mes amis", précise-t-il. Il a depuis lors été contacté pour plusieurs devis et est prêt à travailler sur différents projets tels que la décoration de hall, des cours de dessin, des ateliers professionnels, des partenariats avec les entreprises ou même de la décoration pour des shootings photos ou des scènes de cinéma.

Hall d'un immeuble à Gisors.

Au départ ils ne voulaient décorer qu'un hall, mais les habitants du quartier en ont demandé plus.

Les dessins sont réalisés par L'Artiste, décorateur professionnel.

Résultat final des travaux dans le hall d'un immeuble.

Les habitants sont ravis de l'initiative.

Instagram : graffdeco75 TikTok : @ledessinateur2piaf