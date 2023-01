Près de Rouen. Feu chez Bolloré Logistics : "pas de danger particulier" pour la population

[Ce que l'on sait à 22 heures]

L'entrepôt de 20 000 m2 touché n'est pas classé Seveso, il s'agit cependant d'un site soumis à enregistrement, ce qui est classique pour des entrepôts logistiques, indique la préfecture de Seine-Maritime.

Le feu est parti d'une première cellule de 6 000 m2 contenant 8 000 batteries automobiles au lithium appartenant à Bolloré Logistics.

Le feu s'est propagé à la cellule mitoyenne qui renferme 70 000 pneus appartenant à Distri Cash.

Les deux cellules se sont affaissées sur elles-mêmes, ce qui permet de réduire l'intensité du feu. En "phase descendante", le sinistre est en passe d'être maîtrisé mais la combustion durera plusieurs heures.

Les premières analyses de l'air réalisées par les pompiers sur le site et à proximité sont rassurantes, selon les autorités. Les relevés de monoxyde de carbone, acide cyanique et acide chlorhydrique sont négatifs. "Il n'y a pas lieu de procéder à des évacuations ou des confinements" affirme le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand. Il n'y a pas eu de sirène ou de déclenchement du dispositif FR-Alert, cet incendie d'entrepôt industriel "ne générant pas de danger particulier" pour la population.

Au niveau des batteries, de l'acide fluorhydrique a été détecté au cœur du foyer, mais pas à l'extérieur du site.

"Les fumées sont parties haut dans le ciel ce qui limite les risques pour la population" précise le colonel Rémy Weclawiak, du SDIS 76. Les premières habitations sont situées à 500 mètres du site. Cependant, avec les vents changeants, les habitants de la rive gauche de Rouen pourraient percevoir des odeurs de brûlé dans les prochaines heures.

Le préfet évoque "des retombées possibles de suie" liées au feu de pneus.

Il n'y a "pas d'inquiétude quant à une éventuelle pollution de la Seine", les eaux d'extinction de l'incendie sont retenues dans des bassins de rétention ou pompées.

Sur place, plus de 130 pompiers venus de Seine-Maritime et de l'Eure sont mobilisés, avec des pompes de grande puissance et des remorqueurs du port de Rouen qui permettront d'utiliser l'eau de la Seine. D'importants moyens en mousse sont aussi acheminés sur le site pour circonscrire le feu de pneus.

Aucune victime n'est à déplorer, les employés ont été évacués.