Argentan. Les postes des 70 salariés de l'entreprise Place du marché menacés

Un vrai coup dur pour l'entreprise Place du marché, anciennement Toupargel, dont une antenne est basée à Argentan depuis 2005. La société, spécialisée dans le stockage et le transport de produits surgelés, vient de demander sa liquidation judiciaire. La demande sera évaluée mercredi 11 janvier par le tribunal de commerce de Lyon. Sur les 1 600 salariés du groupe, 70 personnes sont embauchées à Argentan.

(Dés)espoir

Les salariés, dont une grande partie ont 17 ans d'ancienneté, espèrent qu'un repreneur se manifestera avant la mise en liquidation. L'inquiétude règne : "La zone industrielle, autrefois pleine, est en train de se vider. Est-ce qu'on va retrouver du travail ici ? On espère au moins que les élus vont recréer de l'emploi", rapporte Stéphane Mouly, délégué syndical et représentant du Comité social économique de l'entreprise.

Un risque de liquidation et de licenciement qui fait écho à l'annonce de suppression de près de 50 postes au sein de l'entreprise Scopelec, et de ses deux antennes basées à Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers, et à Val-de-Reuil, dans l'Eure.