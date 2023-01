Le Havre. Le STB revit sur le terrain et en tribunes

La salle des Docks Océane, où joue le STB à domicile, voit son affluence augmenter de match en match. Pour leur dernière rencontre aux Docks, plus de 3 000 supporters étaient présents.

Un sixième homme qui a un impact, selon le coach de Saint-Thomas, Fabrice Courcier : "C'est important. On ne se rend pas compte de l'impact réel que cela peut avoir sur les joueurs. C'est en effet primordial sur des moments un peu plus compliqués, sur des moments où la fatigue est plus présente. Le fait d'être soutenus et d'avoir les spectateurs derrière nous, cela galvanise un peu. Le public apporte ce petit regain d'énergie qui est nécessaire pour gagner un match. Nous nous mettons dans une position pour montrer aux adversaires que l'équipe du Havre est sur le terrain et dans les tribunes. C'est un public connaisseur, le STB a joué longtemps en Pro A et Pro B. Les gens qui viennent aux matchs connaissent le basket, donc ils sont aussi, en quelque sorte, un peu exigeants par rapport à ce que l'on va produire sur le terrain. Les matchs prouvent que des gens aiment le basket au Havre !"