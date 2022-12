Alimentation. Attention, rappel de plusieurs produits alimentaires pour mauvaise odeur et risque de contamination à la listeria

Attention à votre panier de courses en cette fin d'année. De nombreux produits font l'objet de rappel par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sur la plateforme Rappel Conso.

Foie gras

Dans le viseur du rappel, le bloc de foie de canard avec morceaux de la marque Feyel, conditionné sous emballages de 200 g. Sa date de consommation court jusqu'au 28 février 2024 et il a été distribué dans toute la France par les enseignes Leclerc, Intermarché, Système U, Coran, Auchan, Casino, Transgourmet, Carrefour, et Spart.

Il est rappelé car il présente une "altération organoleptique", c'est-à-dire qu'il sent mauvais. Il est recommandé de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente, contre remboursement.

Chapon

En raison d'un risque de contamination à la listéria monocytogenèse, les cuisses de chapon sous vide (lots : 0362011290 et 0362011369), les cuisses de chapon nu (lot : 0362011292) et les cuisses de chapon Halal (lot : 0362011290), le sauté de chapon sous-vide (lots : 0362011291 ; 0362011368 ; 0362011538 ; 0362011368) de la marque Les Fermiers de l'Ardèche, et vendus dans toute la France, sont rappelés.

La listériose peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et des troubles digestifs, avec complications chez les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Jambon

Le Jambon persillé de Bourgogne de la marque Charcuterie Anselme et le jambonneau cuit de la même marque, le jambon supérieur sans couenne de la marque Auchan ainsi que le jambon cuit supérieur avec couenne de la marque Carrefour, sont également rappelés pour risque de contamination à la listéria.