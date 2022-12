Gonneville-sur-Honfleur. Verglas : dix blessés dans un carambolage sur l'A 29

Avec les températures qui baissent, attention au verglas sur les routes. Le Calvados est d'ailleurs placé en vigilance jaune neige et verglas ce matin. Jeudi 8 décembre, vers 18 heures, un carambolage s'est produit sur l'autoroute A 29 dans les deux sens de circulation au niveau de Gonneville-sur-Honfleur à cause d'une pluie verglaçante. Deux véhicules ont été impliqués dans le premier accident, cinq dans le second. Dix personnes blessées ont été évacuées vers les hôpitaux de Lisieux, la côte fleurie et la clinique des Ormeaux au Havre.

Cette intervention a mobilisé 37 sapeurs-pompiers des centres de secours de l'est du département, et des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Les pompiers appellent à la vigilance et à adapter sa vitesse en fonction des conditions climatiques.