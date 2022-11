Manche. Un incendie à Bricquebec fait trois blessés dont un grave

Un grave incendie a eu lieu samedi 5 novembre vers 9 h 12 au niveau d'une maison individuelle à Bricquebec-en-Cotentin dans la Manche. Le feu est parti d'une des chambres de l'habitation qui s'est retrouvée totalement embrasée à l'arrivée des secours. Les pompiers ont pris en charge trois victimes. Un homme de 42 ans, retrouvé inconscient et en urgence absolue, a été emmené vers l'hôpital de Cherbourg. Selon les pompiers la victime aurait subi des lésions internes graves. Deux autres personnes, un homme de 47 ans et 70 ans ont été plus légèrement blessés. Eux aussi ont été transférés vers le centre hospitalier de Cherbourg. Un chien a été également pris en charge par un vétérinaire. Au total 27 pompiers ont été appelés sur place.