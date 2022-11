Mont-Saint-Aignan. Un jeu inconstant à maîtriser lors des matchs

Jean-François Mouton est conscient des faiblesses de son équipe. "On est inconstants en fonction de l'adversaire que l'on rencontre." Lors des six premiers matchs de la saison, "le niveau d'exigence qu'on a avec nous-mêmes peut nous mettre en difficulté. Inconsciemment, si on se dit qu'on va jouer Clermont-Ferrand ou Dijon et qu'on les a battus l'année dernière, on peut changer notre intensité et complètement sortir du match." Malgré ce constat, ce qui caractérise les joueuses de l'Elite 2 des Valkyries, c'est aussi "la détermination, l'état d'esprit, l'envie de progression et l'échange avec les filles sur le terrain". Selon l'entraîneur, "toutes les joueuses ont des qualités et ce qui est important, c'est de les mettre au service du collectif". Après ce début de saison plutôt favorable aux Valkyries, "nous devons être plus constants à l'attaque comme en défense si on veut pouvoir rivaliser avec les équipes du haut de tableau comme le Stade français, Perpignan ou La Rochelle".

L'entraîneur des Valkyries l'assure : "Toutes les équipes défendent leur maillot. Rien ne sera facile cette année."