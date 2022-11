Yvetot. Passer son Bafa dès 16 ans, c'est possible

La nouvelle est passée inaperçue dans le flot de l'actualité. Pourtant, elle va changer les habitudes des associations d'éducation populaire et des jeunes en quête de formation. Depuis lundi 17 octobre, il est possible de suivre une formation Bafa dès 16 ans, au lieu de 17 ans précédemment. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions d'animation en accueil collectif de mineurs (centre de loisirs, accueil de vacances, scoutisme, etc.).

"Une chance pour les jeunes"

Si sur le papier il était possible d'accueillir des jeunes dès les vacances de la Toussaint, cela devient très concret plutôt pour les congés de fin d'année. "C'est d'ailleurs la première fois que nous organiserons une session Bafa, formation générale et approfondissement, à Yvetot pendant cette période. Ce n'est pas lié à cette nouvelle mesure mais plutôt au calendrier. Nous avons une semaine complète avant Noël", constate Vincent Hardouin, délégué national "Engagement - Actions éducatives" pour l'association d'éducation populaire Afocal, à Yvetot.

S'il y a eu quelques réticences chez les professionnels, Vincent Hardouin y voit "une chance pour les jeunes et un défi pour nous. Nous nous sentons prêts. On peut entamer un service civique dès l'âge de 16 ans, il paraît justifié que le Bafa suive…" Cette proposition cherche aussi à pallier la baisse du nombre de titulaires du brevet d'animateur depuis dix ans. Pour que l'âge ne soit pas un obstacle, "ce sera aux adultes de leur confier les tranches d'âge qui correspondent, estime-t-il. Cela suppose une nécessaire adaptation de nos contenus de formation et de notre travail autour de la posture éducative. C'est notre boulot de construire leur parcours et de leur donner les moyens d'exercer l'activité d'animateur."