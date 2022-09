Caen. Cyberattaque à la mairie : ce que l'on sait

Moins de 24 heures après la cyberattaque dont a été victime la Ville de Caen, de nombreux services municipaux sont encore touchés. "C'est une vraie difficulté, mais ce n'est pas non plus la fin du monde", rassure le maire de Caen Joël Bruneau, qui conseille tout de même à ses équipes de rester prudentes. Depuis 18 heures lundi 26 septembre, les sites internet de Caen et de Caen La Mer sont inaccessibles, de même que celui des musées, des bibliothèques, du Conservatoire ou encore du tramway 2028.

Le site internet caen.fr est inaccessible depuis 24 heures.

Selon Hélène Drieu, directrice des systèmes d'information de la Ville de Caen, la priorité était "d'isoler les sauvegardes et éteindre les serveurs. Il faut savoir où sont les virus et les éradiquer avant de retrouver un fonctionnement normal". Elle poursuit, en rassurant. "Nos données n'ont pas été chiffrées, il n'y a pas eu de demande de rançon." Selon les premiers éléments de l'investigation en cours, deux serveurs auraient été infiltrés sur les 200 que compte la Ville. L'adresse IP du hacker a été identifiée.

Quels services municipaux sont perturbés ?

La Ville informe qu'à l'état civil, les actes de naissance et de décès sont enregistrés manuellement. Tous les rendez-vous seront honorés, mais la prise de rendez-vous est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour les cartes d'identité et les passeports, les habitants peuvent venir les retirer, mais la prise d'empreintes, reliée au système informatique, n'est pas possible. "Il va falloir être patient pour reprendre rendez-vous", prévient Nathalie Bourhis, maire adjointe en charge des ressources humaines.

Rappel : les services de la Ville, de la communauté urbaine et du CCAS restent joignables par téléphone. Quelques numéros utiles :

☎️ mairie - 0231304100

☎️ police municipale - 0231071717

☎️ #SOSRue - 0231751414

☎️ CCAS - 0231153838#Caen #Cyberattaque — Ville de Caen (@CaenOfficiel) September 27, 2022

Dans les établissements sportifs et culturels de l'agglomération (musées, piscines, patinoire, etc.) les visiteurs et usagers ne peuvent payer qu'en espèces ou en chèque. Les pôles de vie de quartier et les espaces France services restent accessibles au public.

Dépôt de plainte

Un prestataire d'une société parisienne effectue actuellement le diagnostic. "La prestation va durer cinq ou dix jours, mais ça ne va pas être un coût énorme", selon la directrice du service. Joël Bruneau assure qu'une plainte va être déposée.