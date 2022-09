Cherbourg-en-Cotentin. Ce nouveau journal est une promesse

Mais qui se lance encore dans l'aventure du papier en 2022 ? Les diktats imposés à notre secteur d'activité, la presse, entraîneraient presque, à l'ère du numérique, de complètement digitaliser notre offre. L'augmentation du coût du papier, de l'encre, l'érosion des lecteurs... Faut-il être fou pour croire en un projet de lancement de mensuel ?

Chez Tendance Ouest, nous pensons que vivre à son époque n'empêche pas de revendiquer son héritage. Avant que la libération des ondes n'engage Benoit et Noëlle Leclerc-de Sonis à créer Radio Manche en 1982 (devenu Tendance Ouest en 2007), notre histoire, celle La Manche Libre, est celle du papier.

Chez Tendance Ouest, nous croyons aussi en la complémentarité de nos supports. En cela, ce journal est une promesse. Celle d'une information locale, pratique et positive, que vous suivez déjà quotidiennement sur nos ondes (93.4 dans l'agglomération du Cotentin) et sur tendanceouest.com. Que vous retrouverez aussi maintenant tous les mois, sur un autre rythme : celui du temps long. À Caen et Rouen en 2009 et 2010, puis au Havre et dans l'Orne en 2021, nos journaux ont rapidement su trouver leur place, jusqu'à devenir incontournables. Des dizaines de milliers d'exemplaires entrent désormais chaque semaine, ou chaque mois selon leur périodicité, dans les foyers des Normands.

Aux commerçants qui ont accepté, sans l'avoir jamais eu en mains, de diffuser ce journal mensuel, aux annonceurs qui font confiance dès ce premier numéro à notre régie publicitaire pour communiquer et vous permettre une prise en main entièrement gratuite, aux futurs diffuseurs et annonceurs, aux journalistes professionnels qui ont collaboré et collaboreront, merci. Votre engagement est semblable au nôtre : la défense d'un Cotentin qui bouge.

Le Tendance Live au cours duquel vous avez pu, fin septembre place De Gaulle, applaudir Benjamin Biolay, Shy'm, etc. en est, s'il en était besoin, une preuve supplémentaire. Vous étiez des milliers. Nous étions, tous ensemble, heureux d'appartenir à cette belle terre de la Manche.

Ensemble, continuons de faire battre le cœur de Cherbourg-en-Cotentin.

Pratique. Pour joindre la rédaction : redactioncherbourg@tendanceouest.com. Pour joindre la régie publicitaire : direction@regieouest.com