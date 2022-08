Cotentin. Trois plages interdites à la baignade

A Cherbourg-en-Cotentin, il y a les adeptes des plages de l'est et ceux de l'ouest.

Ce week-end, les deux zones sont concernées par des interdictions de baignade en raison d'une contamination microbiologique, due aux pluies orageuses des derniers jours.

Cette interdiction s'implique jusqu'à nouvel ordre sur les plages de Collignon et des Dauphins (située à l'ouest du port du Becquet) à Tourlaville ainsi qu'à la zone la plus à l'ouest de la plage d'Urville-Nacqueville (la zone la plus proche près du pôle nautique n'est pas concernée).

Voici la zone concernée à Urville. - Commune de La Hague

L'accès à ces plages, ainsi que la navigation et la pratique de la voile, restent autorisés.