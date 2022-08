People. Thomas Holland se sent submergé par les réseaux sociaux

"Hello and goodbye", Tom Holland, qui joue le jeune Peter Parker dans la franchise Marvel (Spider-man Far From Home), est très suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 67 millions d'abonnés sur Instagram. Il poste une vidéo où il explique prendre soin de sa santé mentale, et s'exprime sur l'impact qu'ont les commentaires négatifs sur son bien-être.

"J'ai pris une pause sur les réseaux pour ma santé, parce que je trouve qu'Instagram et Twitter sont des réseaux trop stimulants, et oppressants, je me sens submergé, et je suis en boucle quand je lis des choses sur moi". Il partage dans cette vidéo quelques conseils et associations qui l'aident quand il se sent submergé.