Manche. Des baigneurs sauvés de la noyade pendant les grandes marées

C'est l'occasion pour la préfecture maritime de renouveler son appel à la prudence, en particulier en cette période de grandes marées.

Samedi 13 août, d'importants moyens de secours ont été déployés au large de la plage de Gouville-sur-Mer dans la Manche pour trois baigneurs qui se trouvaient en difficulté. Une vedette de sauvetage de la SNSM et l'hélicoptère Dragons 50 de la Sécurité civile ont été mobilisés. C'est finalement un navire de pêche présent sur la zone qui a pu récupérer les trois personnes et les ramener saines et sauves sur la terre ferme.

Un baigneur secouru à Veulettes-sur-Mer

En Seine-Maritime, c'est un homme de 51 ans qui a disparu dans l'après-midi du samedi en limite de zone de baignade. Les sauveteurs ont immédiatement fait évacuer la mer de tous ses baigneurs, comme le rapportent nos confrères du Courrier Cauchois. Trois zodiacs de la SNSM et un hélicoptère ont été mobilisés pour les recherches. Là encore, le baigneur a finalement pu être retrouvé sain et sauf par le semi-rigide des sauveteurs.

En cas d'urgence lors d'un événement en mer, les secours sont à contacter par téléphone au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.