Concert. Lady Gaga stop son concert pour livrer un message sur l'avortement

En plein concert, Lady Gaga prend le temps de faire connaître ses opinions sur la décision de la Cour suprême Américaine. Lundi 8 août, au National Park de Washington D.C. elle profite d'une pause entre deux morceaux pour s'exprimer sur plusieurs opinions politiques. Un message puissant qu'elle livre juste avant son titre "Edge of Glory". "Je voudrais dédier ce message à chaque femme en Amérique qui doit maintenant s'inquiéter pour son corps, je prie pour que ce pays se fasse entendre, et je prie que l'on reste soudé, et nous n'arrêterons pas tant que nous n'obtiendrons pas gain de cause !". Elle continue son discours sous les acclamations du public avant de dédier son tube de 2011 "Edge of Glory", "à toutes les femmes".