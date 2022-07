[Photos] Saint-Étienne-du-Rouvray. Hommage au père Hamel, 6 ans après

Une petite centaine de personnes s'est réunie mardi 26 juillet. D'abord pour défiler dans le cadre d'une marche silencieuse depuis le presbytère du Père Hamel jusqu'à l'église Saint-Etienne puis pour suivre la cérémonie religieuse dans l'édifice, ici même où a été sauvagement tué le père Hamel le 26 juillet 2016 par Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean.

Une cérémonie sous

le signe de l'apaisement

Cette nouvelle cérémonie, la sixième depuis le décès du Père Hamel, avait une saveur particulière ce mardi 26 juillet 2022, 6 ans après l'assassinat du prêtre normand. Hormis la présence habituelle de la famille, des représentants religieux, des fidèles et des élus du territoire, l'hommage s'est tenue, cette fois-ci, après le procès des complices de l'assassinat du Père Hamel dont le verdict a été prononcé en mars 2022. "Nous pouvons espérer que le procès a été un cran d'apaisement", a évoqué le député Hubert Wulfranc et ancien maire de la commune, lors de la cérémonie républicaine qui s'est tenue quelques minutes après la traditionnelle messe, présidé par Monseigneur Lebrun. "Le procès qui a eu lieu en février et en mars [...] est une nouvelle étape dans la mémoire du Père Jacques Hamel", a déclaré, quant à lui, l'archevêque de Rouen.

La cérémonie religieuse a été présidé par Mgr Lebrun, archevêque de Rouen.

L'archevêque de Rouen, qui s'est porté partie civile au procès, a d'ailleurs voulu rendre hommage aux autorités judiciaires. "C'est l'honneur de notre pays de prendre tous les moyens pour faire la vérité et rendre la justice", a-t-il déclaré lors de la cérémonie républicaine devant la stèle commémorative installée sur le flanc droit de l'église, en hommage au Père Jacques Hamel.

"Le jour du 26 juillet est désormais écrit en lettres de sang dans le livre d'histoire de notre ville", a déclaré en introduction de son discours, Joachim Moyse, le nouveau premier magistrat de Saint-Étienne du Rouvray qui a pris la succession de Hubert Wulfranc.

(De gauche à droite) Joachim Moyse, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, Roseline Hamel, la soeur de Jacques Hamel, André Durand, préfet de Seine-Maritime, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et Hubert Wulfranc, député de Seine-Maritime et ancien maire de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Rénovation du presbytère du Père Hamel

En plus des habitants de la commune, quelques fidèles catholiques ont fait le pèlerinage jusqu'à Saint-Étienne du Rouvray.

"Je suis venue toute seule, je suis parti à 4 heures de chez moi ce matin", explique Marie Tingry, originaire de l'Isle Adam en région parisienne. "Je suis venu car j'ai entendu dire qu'une souscription était lancée parce que de plus en plus de pèlerins viennent se recueillir ici", précise la Francilienne. En effet la paroisse de Saint-Étienne a lancé un appel aux dons afin de pouvoir rénover le presbytère du Père Jacques Hamel et d'en faire un lieu de mémoire ainsi qu'un point de passage entre plusieurs autres lieux de recueillement, tels que la tombe du Père Hamel à Bonsecours ou le centre Emmaüs à Esteville, lieu de retraite de l'Abbé Pierre. "Il est de notre devoir maintenant de prévoir la réhabilitation des modestes salles paroissiales pour pouvoir les accueillir (N.D.L.R., les pèlerins)", a lancé à la fin de son discours Mgr Dominique Lebrun.