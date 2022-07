Eure. Les cinq départements normands en vigilance jaune pour canicule

Les températures sont à la hausse en Normandie. Météo France a placé à 16 heures, ce samedi 16 juillet, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, l'Orne et l'Eure en vigilance jaune pour canicule. Selon les prévisions météorologiques, les 30 degrés seront atteints un peu partout dans la région ce dimanche 17 juillet. 40 degrés pourraient être enregistrés ce lundi 18 juillet. Les préfectures des différents départements rappellent "d'éviter les efforts physiques, de boire régulièrement de l'eau, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes, de fermer ses volets et d'être attentifs aux personnes vulnérables". Si vous êtes sur la route des vacances, la préfecture du Calvados recommande de prendre vos précautions.

🌡️ #VaguedeChaleur adoptez les bons réflexes sur la route et soyez attentifs aux passagers vulnérables. Autant que possible, voyagez en dehors des heures les plus chaudes.

