Saint-Langis-lès-Mortagne. Un père de famille condamné à 6 mois ferme pour agressions sexuelles

À l'issue d'un procès qui s'est tenu à huis clos jeudi 7 juillet, le tribunal correctionnel d'Alençon a reconnu coupable et condamné un homme de 55 ans à trente mois de prison, dont vingt-quatre avec sursis. C'est donc six mois de prison ferme pour agression sexuelle sur ses enfants mineurs et pour des violences sur sa conjointe et ses enfants. Les faits ont duré pendant vingt-deux ans, à Bazoches-sur-Hoëne, puis à Saint-Langis-lès-Mortagne, dans le Perche.

Le condamné, connu pour avoir été candidat à des élections municipales et départementales, est interdit d'entrer en contact avec les victimes, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. En cas de non-respect, il encourt deux ans de prison ferme.