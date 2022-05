Saint-Romain-de-Colbosc. L'art du jardin s'expose

C'est l'un des loisirs préféré des Français, le jardinage. Gromesnil dans tous ses états est de retour cette année, dans le cadre très verdoyant du parc du château de Gromesnil, à Saint-Romain-de-Colbosc. Pendant deux jours, samedi 14 et dimanche 15 mai, l'art et le jardin sont à l'honneur. Le public est invité à admirer des expositions, à faire l'acquisition de plantes, d'outillage et de décoration de jardin, à glaner des conseils sur l'art du jardin, à apprendre les techniques de jardinage durable, à assister à des conférences et spectacles ou encore à participer à des animations et ateliers.

Espace vente

Treize pépiniéristes seront présents, proposant un large choix (plants de légumes, aromatiques, arbustes, plantes aquatiques, rosiers, bulbes et autres). Le public trouvera tous les conseils nécessaires pour avoir un beau jardin auprès de ces professionnels. Vous pourrez également trouver de quoi décorer votre jardin (objets en zinc, brocante, céramiques et même des créations sur ardoise ou en cuir). Dix-sept artisans ont été invités.

Conférences

Quatre conférences seront proposées lors du week-end. La première (le samedi de 14 heures à 15 h 30) sera présentée par l'association La Sitelle. Cette dernière sensibilise petits et grands à la protection de la nature. La deuxième conférence du samedi (de 15 h 30 à 17 h 30) s'intéressera à l'apiculture naturelle avec Olivier Duprez, l'auteur de L'apiculture naturelle pour les débutants aux éditions Ulmer. Le dimanche, Joseph Chauffrey, auteur de plusieurs livres autour de la permaculture, présentera cette philosophie du jardinage (de 14 h 30 à 15 h 30) et proposera un quiz participatif sur la faune et la flore du jardin (de 16 heures à 17 heures).

Animations

Gromesnil dans tous ses états n'est pas qu'une simple foire aux plantes. Des spectacles et des animations sont offerts tout au long du week-end. Il y aura des moments musicaux avec l'école de musique intercommunale Le Havre Seine Métropole, des lectures de contes, un spectacle balade, une visite guidée du parc, des ateliers pour grimper dans les arbres ou encore des tours de poney. Des ateliers DIY (Do It Yourself) sont aussi proposés pour s'initier au greffage, faire son compost ou encore créer des objets en poterie.

Expositions

Cinq expositions sont mises en avant cette année. Le public découvrira les photos rurales de Denis Grisel, le travail du verre de Didier Bourdeau qui restaure les vitraux des églises depuis 50 ans, les paysages du photographe Dominique Baïet, les objets décoratifs de jardin de l'artiste locale Nadine Ledru ou encore l'univers insolite d'Alain Burbau inspiré par le compost.

Pratique. Gromesnil dans tous ses états - 14 et 15 mai de 10 heures à 18 heures dans le parc du château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc - Entrée gratuite.