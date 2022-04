Rouen. Cocorico, la rôtisserie XXL du 107

Cocorico a pris place en 2018 dans une partie du hangar 107 sur la rive gauche de Rouen. Au client de choisir la vue sur le Seine ou la vue sur les cuisines. L'immense salle peut accueillir jusqu'à 200 couverts à l'intérieur et 100 sur la terrasse, bien occupée les jours ensoleillés. La décoration fait plusieurs clins d'œil au nom avec des abat-jours en forme de nid et des pâtes de poulet sur les murs. Le bistrot accueille la clientèle des bureaux alentour avec de la musique, raccord avec la salle de concert du 106, voisine de l'établissement.

Un menu avant un concert

Au menu de cette rôtisserie, du poulet évidemment et une carte ramassée autour de la viande 100% normande. "C'est un restaurant de viandard", avoue le chef Ousmane Seck, mais il y a toujours une proposition végétarienne et un poisson. Le menu complet "super cocotte" est à 18,50 euros le midi. Comptez 14,50 euros pour une entrée-plat ou un plat-dessert. Les grands classiques de la maison sont le poulet rôti et l'œuf cocotte. Ces plats ne bougent pas la carte mais le menu lui, change tous les mois en fonction des produits et des saisons. Tout est fait maison avec des produits locaux qui font la cuisine du chef Ousmane Seck. Le chef s'inspire volontiers des idées et des origines guinéennes ou encore ukrainiennes des cuisiniers qui l'accompagnent derrière les fourneaux : "Je n'ai pas de limite ! Je peux faire un mafé et un plat de bistrot le lendemain". Au menu du jour, par exemple, une brick de bœuf et un rougail saucisse. Le poulet rôti, plat phare de l'établissement est servi avec une peau aussi croustillante que les frites. La volaille est nappée par le jus de cuisson. L'assiette est généreuse tout comme la mousse au chocolat revisitée. Avant de danser au 106, Cocorico propose un menu sur le pouce avec un verre, une planche apéro et un café gourmand à 18,50 euros. Les dimanches, le client peut venir bruncher avec un buffet à volonté.

Hangar 107, allée François Mitterrand 76100. Tel. 02 78 77 11 36.