Analyse. Comment votent les Rouennais à l'élection présidentielle ?

Pierre Albertini, ancien maire de Rouen et politologue, revient sur le comportement électoral des Rouennais.

Traditionnellement, comment votent

les Rouennais à la présidentielle ?

Rouen a voté à gauche depuis les vingt dernières années. Aujourd'hui, les choses sont plus complexes car il faut tenir compte du discrédit actuel du Parti socialiste et de sa candidate Anne Hidalgo donc il est difficile de faire un pronostic. Je pense que la présidentielle, dans la sociologie à Rouen, va être un cas à part cette année.

Vers qui les Rouennais pourraient-ils

se reporter ?

Une partie de la gauche va se reporter sur Jean-Luc Mélenchon, qui est celui qui cristallise le mieux le vote à gauche, l'autre partie des votants va se reporter sur Emmanuel Macron, et en troisième position sur Marine Le Pen. Sur la ville de Rouen, cela fait longtemps que le score du Parti communiste est inférieur à 5 %, même s'il est fort à la périphérie. Le vote écolo sera sans doute un peu plus élevé que sur le plan national même si aux dernières municipales, il a été devancé par le vote socialiste, malgré l'affaire Lubrizol.

Y a-t-il d'autres différences

à prendre en compte ?

Des différences géographiques d'abord. Le centre-ville s'est largement embourgeoisé donc il vote soit écolo soit au centre. La périphérie connaît un vote à gauche plus important. De manière générale, plus le niveau d'instruction et d'intégration sociale est élevé et plus le vote en faveur de candidats modérés est important.