Caen. Le CSE Central d'EDF s'engage pour un retour du service public dans l'énergie

Le Comité Social et Economique (CSE) Central d'EDF a lancé une importante campagne d'information auprès des consommateurs, afin de prôner un retour au service public dans le secteur de l'énergie et la fin du marché de l'électricité, dans l'intérêt de tous.

Depuis sa création en 1946, EDF a toujours suivi un seul et unique objectif : produire l'énergie la plus propre, la plus sûre et la moins chère possible pour tous les citoyens.

Le producteur et fournisseur d'électricité français souhaite aujourd'hui se présenter comme une solution indispensable pour l'approvisionnement énergétique du pays tout en luttant efficacement contre le réchauffement climatique.

L'ouverture à la concurrence promue depuis vingt ans par la Commission européenne met aujourd'hui à mal cette capacité à produire l'électricité adaptée à la consommation et aux préoccupations environnementales.

En s'attachant à casser les monopoles dans le secteur des énergies de réseau, l'Union européenne a ainsi participé à la flambée des prix de l'électricité et à la disparition d'un service public de qualité.

Non à la privatisation de l'électricité, oui à un service public de l'énergie au service de la nation

Les CSE Normands d'EDF dénoncent aujourd'hui une crise structurelle responsable d'une augmentation de 60 % des tarifs de l'électricité entre 2006 et 2020.

En bradant 40 % de sa production d'électricité à la concurrence à un prix largement inférieur aux prix de marché et qui ne couvre même pas le prix de revient de production, comme tente de l'imposer l'Etat actionnaire majoritaire, EDF se retrouve dans une situation financière intenable. La volatilité du marché est également très défavorable au consommateur.

"13 millions de personnes en France sont aujourd'hui en situation de précarité énergétique. L'ouverture à la concurrence et l'indexation du prix de l'électricité sur celle de l'énergie la plus chère à produire, aujourd'hui le gaz, ont provoqué une flambée des prix de l'énergie qui empêche de nombreux ménages de se chauffer correctement. Les salariés d'EDF n'acceptent pas cette attaque de leur entreprise qui devrait lui coûter 10,5 milliards d'euros par an et souhaitent défendre les droits des Français en matière d'accès à l'énergie", précise Sylvain Chevalier, secrétaire du CSE d'EDF Paluel.

Des mesures concrètes pour une maîtrise des prix de l'énergie

Désireuse de faire de l'énergie l'un des sujets principaux de la campagne présidentielle, l'intersyndicale du CSE Central d'EDF a décidé de saisir la Commission européenne afin de stopper une nouvelle ouverture à la concurrence du marché qui serait désastreuse pour l'entreprise et les Français.

Une pétition en ligne a également été lancée pour dire non à la privatisation de l'électricité et exiger une vraie maîtrise des prix. Plus de 160 000 personnes ont déjà donné leur voix pour un retour au service public de l'énergie.