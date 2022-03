Concert. Le festival Hyper Focus ouvre ses portes au Cargö de Caen

Samedi 26 mars, la salle de spectacle caennaise Le Cargö accueille la première édition du festival Hyper Focus, qui a pour objec­tif de culti­ver un pla­teau artis­tique prin­ci­pa­le­ment orien­té vers de la musique rap et pop, aux uni­vers marqués. L'événement réunit un plateau avec quatre artistes locaux et nationaux : le rappeur Rad Cartier originaire d'Orléans, le Suisse Slimka, mais aussi Jwles qui vient de Saint-Denis et le groupe Soul Prolific, qui est originaire de Caen.

A partir de 17 heures, plusieurs prestations seront au programme, comme une friperie sur l'esplanade ou encore une conférence sur la scène rap underground. Les portes s'ouvriront à partir de 20 heures, pour un début des festivités à 20 h 30.

Le tarif est de 5 € (gratuit pour les abonnés). Toutes les infos sont à retrouver sur le site du Cargö ou sur la page Facebook de l'événement.