Caen. Collectes : un transport très coûteux

"Un camion coûte entre 8 000 et 10 000 euros". Lorsque Mickael Richomme, président de l'association Pompiers Missions humanitaires, a présenté l'organisation de la collecte de dons pour les camps de réfugiés ukrainiens, le financement du transport restait une grande inquiétude. Dans de nombreux lieux de collecte, le son de cloche est le même : le transport coûte très cher. "Il faut aussi penser au prix de l'autoroute et du carburant", rappelle Thibault Denis du Péage, en charge de la collecte à l'église Saint François d'Hérouville. Le Département du Calvados a débloqué 20 000 euros pour aider les pompiers à financer le transport, l'amicale des sapeurs-pompiers du Calvados a participé à hauteur de 5 000 euros, tout comme la ville d'Evreux. "Nous pensions à des transporteurs roumains, moins chers, nous les avons mis en concurrence avec des transporteurs français et ces derniers ont revu leur copie", explique Mickael Richomme. Au final, un camion coûte 7 000 euros.

La protection civile

Une collecte a également été organisée au théâtre des Cordes de Caen. Pour le transport, les organisateurs ont fait appel à la protection civile. "La fédération nationale de la protection civile dispose de moyens de transport. Ainsi, elle peut venir chercher les dons dans les grands points de collecte régionaux", explique Carole Cuquenel, présidente de la protection civile du Calvados.