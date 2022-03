Caen. "Ce conflit entre l'Ukraine et la Russie touche l'ensemble de la population" 

Pourquoi y a-t-il un engagement plus fort de la population pour l'Ukraine ?

A Caen, il y a un fort héritage associatif. Il y a eu un regain d'intérêt pour cette situation. Elle réinterroge nos fragments de la guerre froide. Des citoyens d'Europe de l'Est se retrouvent fragilisés face à un pouvoir qui remet en doute notre manière de voir la démocratie. La situation émeut les citoyens. On se demande si cette guerre va atteindre toute l'Europe. C'est soudain et agressif. Les gens ne sont psychologiquement pas prêts à accueillir une guerre. C'est pour cela qu'il y a ce sentiment d'impuissance qui est assez fort. Les gens tentent de comprendre et de savoir comment réagir. La seule manière de le faire c'est de soutenir à sa façon en s'engageant.

Y a-t-il un profil type de personnes

qui s'engagent ?

On aurait pu s'attendre à ce que ce soit des personnes de la vieille génération qui auraient eu un sentiment beaucoup plus fort lié à la mémoire du conflit de la guerre froide. Mais non, il y a tous les âges. Ils agissent tous à leur niveau. C'est une situation qui touche l'ensemble de la population quels que soient la classe d'âge et le niveau de vie.

Cet engagement va-t-il s'estomper

à l'avenir ?

Ces situations sont surtout liées aux aléas médiatiques. Peut-être qu'il y aura un petit regain associatif parce que différentes associations se sont mises en place. Mais il faut être réaliste. Dans quelques semaines, quand il y aura l'élection présidentielle, il y aura une diminution du visuel de la crise dans les médias.