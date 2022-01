Justice. Outrages, menaces et exhibition : sa peine est prolongée de 15 mois

Le verdict de la Cour d'Appel rendu ce vendredi 28 janvier au matin a condamné Sofiane* à 15 mois de prison ferme pour outrages, menaces et exhibitions sexuelles sur personnes dépositaires de l'autorité publique en récidive.

Sofiane, 30 ans, célibataire, père de deux enfants en bas âge se voit condamné à une peine d'emprisonnement totale de 5 ans pour sanctions disciplinaires consécutives. Le comportement de l'accusé a de quoi laisser perplexe, étant coutumier des crachats et lancers d'urine. En effet, le détenu n'a cessé de multiplier les sanctions liées à un comportement abusif et inadéquat envers les surveillants pénitentiaires. "Ils me provoquent, je subis de l'agressivité et du racisme", affirme l'accusé. Au total, 25 condamnations sont mentionnées dans son casier judiciaire.

Problèmes de discernement ?

L'avocat général met en avant le manque de discernement de l'homme au parcours carcéral somme toute atypique. Aucun examen psychologique ou expertise psychiatrique n'a été entreprise pour confirmer ou infirmer une altération éventuelle du discernement de l'accusé. Il met en avant une peine excessive au regard des faits reprochés, ces derniers ayant entraîné au maximum des ITT (incapacité totale de travail) de 2 jours. Il demande une réduction du quantum de la peine initialement prévue à 18 mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale en évoquant des troubles psychologiques éventuels en l'absence d'expertise. L'accusé bénéficie néanmoins d'un suivi psychologique afin de réfréner ses pulsions et évacuer stress et énervements. Il met en avant son désir de se rapprocher de ses deux enfants avec lesquels il n'a conservé aucun lien. Le président invoque la perte de tous ses crédits de réduction de peine, justifiant les 15 mois d'emprisonnement requis.

* Prénom d'emprunt