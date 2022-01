[Enquête] Rouen. Lycée Corneille : 1 491 élèves dans un chantier de près de 10 ans

Les bruits lointains de marteaux-piqueurs rythment le quotidien des près de 1 500 élèves et étudiants du lycée Corneille, en plein centre-ville de Rouen. L'établissement occupe quasiment tout un îlot au-dessus de l'hôtel de ville, sur plus de 20 000 m2. De Flaubert à Thomas Pesquet, il a accueilli de nombreux élèves prestigieux et est particulièrement réputé pour la qualité de ses Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Avec ses bâtiments du XVIIe et du XVIIIe siècles, le lycée fait aussi l'objet de classement et d'inscription aux monuments historiques. Autant d'éléments qui motivent et justifient un investissement exceptionnel de la Région Normandie pour sa restauration complète : 93 millions d'euros pour un chantier qui s'étale entre 2019 et 2027. Le chantier a déjà pris trois ans de retard et la facture a pris 50 % (lire par ailleurs). "C'est le lycée le plus ruineux de la Région", répète à l'envi le président de Région Hervé Morin, qui rappelle que cela coûte bien plus cher qu'un lycée neuf. "La plus grande difficulté est qu'il s'agit d'un chantier d'envergure en site occupé", explique Swanhild Brisset, chargée d'opération pour la Région.

18 classes en préfabriqués

et 16 salles temporaires

Comprenez que l'activité doit se poursuivre le plus normalement possible, au milieu des échafaudages, de la démolition et de la reconstruction. Le chantier concerne pour l'heure la partie nord du site, c'est-à-dire le bâtiment Joyeuse et celui qui accueillera bientôt le nouveau pôle réservé au BTS audiovisuel. Pendant cette phase, 16 classes ont été aménagées dans des locaux désaffectés du bâtiment Corneille, qui correspondent à l'ancien internat. En plus de cela, 18 salles de classe ont été installées dans des bâtiments modulaires, empilés dans la cour Joyeuse et la cour basse. Des préfabriqués qui sont réservés aux élèves du secondaire. "Ça ne change pas grand-chose au quotidien, assure Henri, élève de seconde. Il fait un peu froid l'hiver, mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire." Quant au bruit, il reste à un niveau acceptable, les travaux étant relativement éloignés vu la taille du site : "J'arrive à faire avec." Certains des préfabriqués sont malgré tout un peu plus près du chantier. "Dans le bâtiment F, dès qu'on ouvre, c'est un enfer avec les marteaux-piqueurs", indique Keziah, en seconde, qui s'y rend environ six heures dans la semaine, notamment pour les cours d'espagnol. Et pas question de garder les fenêtres fermées à toute heure, Covid oblige. "Avec les conditions sanitaires, il faut ouvrir les fenêtres, c'est infernal", enchérit son camarade, Arthur. "On a reçu les représentants des élèves et des parents d'élèves, personne ne m'a parlé des travaux, assure de son côté Patrice Delamare, le proviseur du lycée Corneille depuis septembre 2021. Ils trouvent les nuisances mineures." Le proviseur admet tout de même qu'il faut pouvoir faire des concessions. D'autant que c'est le Conseil d'administration de l'établissement qui a refusé le déménagement des classes Prépa sur la rive gauche, le temps du chantier, au grand dam de la Région.