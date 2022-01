Caen. Végétarien, poulet… Le bo bun se diversifie et s'adapte à la clientèle

"Il n'y a pas qu'une recette de bo bun", confie Quan Nguyen, qui travaille dans la boutique traiteur de ses parents L'Extrême Orient, rue de Bras à Caen. En effet les légumes peuvent varier, tout comme les viandes. Si dans sa version traditionnelle, le bo bun est composé de bœuf, désormais, il se décline et s'adapte à la clientèle.

Le bo bun végétarien

"Bo" signifiant bœuf, il apparaît logique qu'il s'agit de l'ingrédient phare de ce plat vietnamien, mais les restaurateurs qui incluent ce mets à leur menu sont nombreux à le proposer au poulet : le ga bun.

Les changements d'habitudes alimentaires, de plus en plus responsables en matière d'environnement notamment, ont aussi poussé les restaurateurs a diversifié leurs bo bun avec des versions végétariennes. "Il y avait une demande, alors nous proposons un bo bun végétarien, avec ou sans crevettes, en fonction des personnes", précise Loi Griveau Nguyen, de l'établissement Sasésu rue Saint-Jean à Caen. Une offre qu'il a très vite proposée à la carte après l'ouverture de son établissement "parce qu'on s'est rendu compte que cela concernait une clientèle non négligeable". Un choix de déclinaisons qu'ont également fait les gérants de Chez Sandy et L'Extrême-Orient, mais à la demande pour ce dernier : "C'est assez marginal, donc nous le proposons seulement sur réservation, avec du tofu par exemple", confie Quan Nguyen.