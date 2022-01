Caen. Réseaux sociaux : terrain de jeu idéal pour les menaces ?

Cyberharcèlement, commentaire haineux via Twitter… Désormais, les menaces ne passent plus seulement par la simple lettre de papier déposée anonymement dans la boîte aux lettres, mais par les réseaux sociaux numériques. "Quand quelqu'un cyberharcèle une autre personne, il est comme dans un effet de cockpit, il ne voit pas l'impact psychologique voire physique que cela a sur la personne", explique Cécile Dolbeau-Bandin, cheffe de département information et communication et maître de conférences à l'IUT Grand Ouest Normandie. Un phénomène qui peut expliquer que les menaces prolifèrent via ces canaux.

Problème de modération

Selon elle, "c'est l'usager qui va faire ce que devient un outil", cependant "il y a un problème de régulation et de modération sur les médias sociaux". Le maire de Ouistreham, Romain Bail, victime de menaces par le passé, remarque que sur les réseaux, le phénomène "existait déjà, mais il s'est amplifié. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut réduire l'accès aux réseaux sociaux, mais s'exprimer ne veut pas dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi ou qu'on peut insulter un élu". Il faut aussi nuancer et faire la différence entre les personnes "qui vont retweeter un message de haine parce que c'est quelqu'un à qui elles font confiance. Il y a une méconnaissance. Et d'autres qui ont une intention de nuire", précise la maître de conférences.