Hiver doux. Les agriculteurs marchent sur des œufs face à la météo

Entre ses choux, mâches, carottes et quelques radis d'hiver, Marianne Siméon perd parfois un peu les pédales.

Des légumes infectés par le redoux

Les températures records atteintes en ce début du mois de janvier impactent terriblement sa production. "Les températures montent très haut sous tunnel. J'ai eu plus de 25 °C cet hiver, c'est rare, regrette l'agricultrice. Des maladies et champignons se sont développés sur mes salades alors que d'habitude, je n'en ai jamais. C'est de la perte."

Dans son jardin de La petite ferme des "Béliers" à Grainville-Langannerie, au sud de Caen, elle sème tout un tas de légumes, fruits et céréales en agriculture biologique. Elle joue la carte de la diversité pour ne pas être trop impactée par ce réchauffement climatique. "C'est inquiétant car on ne sait plus quelle variété planter. Ce qui pousse en décembre/janvier, ce n'est pas la même chose qu'en avril/mai, ajoute-t-elle. On n'est pas à l'abri d'un coup de gel qui pourrait ralentir la production." De là à s'y perdre dans les saisons. Alors, pour réduire au minimum les risques, Marianne Siméon prévoit des protections supplémentaires. "J'utilise des protections thermiques quand il fait froid, mais je dois les enlever quand il fait plus doux pour aérer les légumes. Je me questionne aussi beaucoup sur la pluviométrie l'été", dit-elle en se remémorant le mauvais souvenir de l'été 2021. Selon elle, la clé de la réussite, c'est l'anticipation.