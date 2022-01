Caen. Un hiver extrêmement doux à Caen

Début janvier, le thermomètre a affiché des températures extrêmement douces, au-delà

des normales de saison…

Oui, de 5 à 8 °C au-dessus de la normale. Habituellement, il fait 8 degrés à cette période-là, on a atteint jusqu'à 16,8 °C le 1er janvier. Le précédent record s'était produit en 1993, avec 16,1 °C. Du 27 décembre au 3 janvier, on a eu huit jours consécutifs avec plus de 12,9 °C au thermomètre. C'est la deuxième fois que cela arrive depuis le début des mesures à Caen,

en 1945.

D'où ça vient ? Comment expliquer un tel phénomène ?

On était dans un flux d'Ouest perturbé avec une masse d'air très douce. Ça s'est déjà produit dans le passé, en 1953 mais aussi en 2015. Le réchauffement climatique y joue aussi. Les températures minimales ont tendance à être plus élevées d'année en année. Les moyennes augmentent, mais ça n'empêche pas d'avoir des périodes de froid, bien qu'en décembre 2021, on n'a eu que trois jours de gel. Par exemple, la normale pour décembre à Caen est de 3 °C, elle a atteint 5 °C en décembre 2021. Depuis 1945, c'est le septième mois de décembre le plus chaud en température minimale moyenne.

À quoi faut-il s'attendre pour le reste du mois de janvier ?

C'est difficile de prévoir sur un si long terme. On a une tendance anticyclonique à partir de ce mercredi 12 janvier. On pourrait retrouver des valeurs de saison.