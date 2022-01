Calvados. Quels sont les prénoms sont les plus donnés en 2021 ?

Chaque nouvelle année est l'occasion de faire le bilan de celle qui vient de s'écouler. En 2021, certains prénoms ont gardé leur place dans le top 3. C'est le cas notamment à Caen, où en 2020, Louise, Rose et Ambre faisaient partie des prénoms les plus populaires. Il en est de même en 2021 : parmi les 5 062 naissances recensées, 33 petites filles ont été nommées Emma, 33 autres Louise et suivent ex aequo Ambre et Rose, donnés à 32 reprises. Chez les petits garçons, Léo, Gabin et Jules ont été les prénoms les plus populaires.

À Lisieux, où 1 500 naissances ont été comptabilisées sur l'année, Ambre et Rose ont également la cote, suivis de près par Jade. Côté garçons, les prénoms sont plus diversifiés, avec 16 Léo, 13 Gabin et 12 Jules.

À Bayeux, Ambre fait également partie des prénoms les plus populaires en 2021. De nombreuses petites filles ont également été appelées Faustine, Inès et Iris. Chez les petits garçons, Nino, Robin et Jules composent le top 3. Au total, 465 bébés sont nés en 2021 à Bayeux, dont 220 filles et 245 garçons.