Alençon. Découvrez la programmation du Tendance Live Anova 2022

C'est un rendez-vous dont les Normands ont été privés en 2021 en raison de la crise sanitaire. Le Tendance Live revient sur la scène d'Anova à Alençon le vendredi 28 janvier 2022, avec une programmation plus alléchante que jamais. Attention les yeux, attention les oreilles !

Shy'M

"À ce degré de notoriété, c'est une des artistes les plus libres que je connaisse." La définition est signée Cyril Kamar, le producteur de Shy'M. La reine du RnB à la française, femme libre et jeune maman, revient plus forte que jamais avec son dernier titre, Tadada Tututu.

Joyce Jonathan

En 2021, son premier album Sur mes gardes avait été disque de platine. En Californie, elle vient d'enregistrer A la vie à la mort, son nouveau tube avec Jason Mraz. Elle enregistre son prochain album avec Ibrahim Maalouf.

Mais le 28 janvier, Joyce Jonathan sera sur la scène d'Anova.

47 Ter

Ils s'appellent Pierre-Paul, Blaise et Lopes et forment le groupe 47 Ter. Ce trio franchit une à une les marches du succès depuis la sortie de leur premier album rap L'adresse. Avec Légende, disponible dans les bacs depuis 2021, le phénomène rap du moment donne dans des mélodies plus teintées de pop. Et s'apprête cette année à défendre son dernier disque sur scène.

Cats On Trees

C'est bien simple, le nouvel album sortira le jour du Tendance Live. Nina au piano, Yohan à la batterie, toute l'alchimie de Cats On Trees opère à nouveau. Et qu'on se le dise : c'est un plaisir de retrouver ces deux-là !

Anne Sila

Son troisième album A nos cœurs est sorti en octobre 2021, véritable journal intime d'une incorrigible romantique. Découverte grâce à The Voice, Anne Sila confirme son statut d'artiste inclassable, à la voix pure et au charme fou. La jolie brune sait aussi surprendre, notamment via son duo pop avec Matt Simons et le titre Même si ça fait mal.

Ko Ko Mo

Vous ne connaissez pas Ko Ko Mo ? Vous ne pouvez qu'adorer, tellement ces deux-là ont de l'énergie à revendre ! L'un possède, en plus du style et de la tessiture, une véritable fougue guitaristique, et l'autre martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait. À croire que le terme "power rock" a été créé spécialement pour eux.

Mentissa

Finaliste de la saison 10 de The Voice, protégée de Vianney, Mentissa a déjà tout d'une grande. Le premier single de cette Belge de 21 ans, Et bam, a tout de suite trouvé sa place dans le cœur du public.

La Zarra

Son objectif est clair : conquérir le cœur des Français. La Québécoise La Zarra, dont le titre Tu t'en iras a déferlé sur les ondes, présentera au public normand son premier album Traîtrise et son tempérament de feu.

Colorblast

C'est une chanson du groupe The Police qui lui a donné envie de faire son métier : le dernier single de Colorblast, Message in a bottle, a été validé par Sting, himself. Elle a déjà été écoutée plus d'un million de fois en streaming !

Stéphane

Son nom, peut-être, ne vous parle pas encore, mais son titre Douleur je fuis résonne déjà à vos oreilles. À 24 ans, cette jeune artiste brute, dont le prénom est un hommage à Stéphane Audran, épouse et actrice fétiche de Claude Chabrol, s'impose progressivement sur la scène française. Son univers rafraîchissant et élégant n'est peut-être pas tout à fait étranger à ce succès naissant.

Lou

Vital est le troisième extrait du nouvel album de Lou, Papillons. Ce titre a été écrit et composé par les membres de Therapie Taxi. Dans la veine des musiques du groupe, cette chanson pop et aux mots suggérés emmène Lou dans un univers sensuel et mature.

Pratique. Vendredi 28 janvier, 20 heures, Anova à Alençon. Gratuit. Places à gagner à partir du 31 décembre par SMS : envoyez le code LIVE au 7 11 12 (2x0,65€ + prix du SMS).