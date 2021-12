Caen. "Il n'y a pas vraiment de menace structurelle"

Tout juste trois ans après avoir mis sur fer la totalité du réseau tramway de Caen, la communauté urbaine Caen la Mer n'est pas rassasiée. Elle a d'ores et déjà lancé une consultation pour trouver la maîtrise d'ouvrage qui sera mobilisée pour créer la future ligne. La mise en service est prévue pour 2028. Le tracé qui pourrait passer par la rue Guillaume le Conquérant est le seul qui verrait le tramway passer à proximité de monuments classés monuments historiques. Il s'agit là de l'abbatiale Sainte-Etienne de l'Abbaye aux Hommes, mais également des deux pavillons situés à l'entrée de la rue, au niveau de la place Fontette. "Aux abords d'un monument classé monument historique, dans un rayon de 500 mètres, tout est soumis à l'aval d'un architecte des bâtiments de France (ABF)", indique Yves Coulomb, directeur d'Attica, société spécialisée dans l'aménagement en urbanisme et paysage. Elle était justement intervenue lors des travaux proches de l'église Saint-Pierre, en 2019.

Des aménagements pour amortir

les vibrations

Après une étude d'impact acoustique et vibratoire, le passage du tramway ne présente aucun risque pour l'édifice à cet endroit. "Sur Caen, on a beaucoup eu recours au granit et au grès sur le pavé." De la même manière, rue Guillaume le Conquérant, faire cohabiter le tramway avec des bâtiments anciens ne devrait pas présenter de danger. "Au-delà de 4 mètres, le sol diffuse et amortit les mécanismes, poursuit Yves Coulomb. Les vibrations se propagent à un angle d'environ 45 ° sous le sol pour passer sous les fondations." En effet, ce sont les vibrations qu'engendre un tramway qui inquiètent le plus. Dans le cas de la rue Guillaume le Conquérant, le tram passerait tout proche des habitations. Dans le cas où un bâtiment souffre de fragilités, il faudrait prendre quelques précautions.

Par exemple, "installer une dalle flottante sous les rails du tramway. Cela consiste à mettre en place une couche de caoutchouc entre la première et la deuxième couche de béton", comme un tapis amortisseur. Cette technique est, en revanche, "plus onéreuse", tient à ajouter Christophe Verdin, chef de projet dans la société d'ingénierie Artelia. Selon Etienne Dumortier, étudiant en double cursus ingénieur et architecte à Caen, "il n'y a pas vraiment de menace structurelle". Ce chantier nécessiterait deux voire trois ans de travaux, à coups de pelles et de marteau-piqueur, juste à côté du patrimoine ancien. Que les riverains soient rassurés. "Les vibrations sont minimes pour les bâtiments. On creuse seulement sur des dizaines de centimètres.". Pour ces spécialistes, la contrainte concerne notamment les nuisances sonores et esthétiques. "Le tram permet aussi de réduire la circulation automobile", tempère Christophe Verdin. Là encore, seul l'architecte des bâtiments de France décide de ce qu'il est possible de faire autour d'un bâtiment classé.

À Nicolas Joyau d'insister. "On ne prendra pas de risques. Si le tram passe par là, c'est que l'on a une garantie que tout se passe bien. Et ce, sur le long terme." Le message est clair. À condition qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.