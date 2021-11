Cherbourg-en-Cotentin. Une boutique de seconde main pour enfant

Alors que Noël approche, pourquoi ne pas acheter pour les enfants des jouets et vêtements de seconde main ? À Cherbourg, Tyffanie Travert, fondatrice du Grenier des enfants, et Aurélie Corbinais, de Késtadi, ont ouvert une boutique commune, qui réunit leurs deux enseignes au 23 rue du Commerce. Lancée le 14 juillet, elle a rapidement fermé à cause d'un dégât des eaux, pour finalement rouvrir le 29 octobre.

À l'intérieur, ambiance épurée : lumière vive, portants, cintres et étagères en bois clair… Les produits paraissent neufs, et pourtant, ces anciennes collègues rencontrées chez H&M proposent uniquement de la seconde main. Les Cherbourgeois peuvent y revendre les vêtements portés par leurs enfants (jusqu'à 10 ans) et encore en très bon état, mais aussi jouets, jeux de société, livres, poussettes, biberons, mobilier… que les clients achètent ensuite à un prix réduit. "Pour les vêtements, je pèse et je fixe un tarif global au kilo, et pour le reste, on le fixe en fonction de l'état et du prix avec lequel on peut le revendre derrière", détaille Tyffanie Travert. Un avantage à la fois pour le porte-monnaie et la planète : "Je suis devenue maman et je me suis rendu compte que les produits pour enfants durent tellement peu de temps, alors que c'est encore en bon état. On se demande alors pourquoi acheter neuf", partage sa collègue.

Une fois réceptionnés, les produits sont nettoyés. "Tout ce qui peut être lavé l'est avant d'être mis en boutique. On nettoie aussi les livres page par page", poursuit Aurélie Corbinais.