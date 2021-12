Rouen. La Normandie, première région productrice de lin

La Normandie n'est pas étrangère à l'industrie du textile. Elle est la première région au monde productrice de lin. Sur une zone géographique encore un plus étendue, entre Caen et Amsterdam, ce sont 120 000 hectares de terres qui sont consacrés à sa culture, soit 85 % de la production mondiale. Par nature, la culture du lin, très technique, est aussi plus respectueuse de l'environnement que celle du coton. Elle ne nécessite pas d'irrigation et "très peu d'intrants", explique Terre de lin, la coopérative leader en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les filatures à l'étranger

En revanche, les filatures ont toutes été délocalisées depuis des années. Pour Terre de lin, 70 % de la production part ensuite vers des filatures asiatiques, principalement en Chine, le reste vers des filatures européennes en Pologne et en Lituanie, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et le savoir-faire important. Il est tout de même possible depuis peu d'utiliser du lin pour l'industrie textile 100 % made in France. Une filature Emanuel Lang a ouvert ses portes en 2020 en Alsace, dans le Haut-Rhin. Elle permet la production d'environ 300 tonnes de fil par an, à partir du lin fourni par Terre de lin. Une donnée permet tout de même de relativiser la place de cette fibre plus écologique. Le lin ne représente que 0,5 % de l'ensemble des fibres utilisées dans l'industrie textile mondiale, contre environ 30 % pour le coton.