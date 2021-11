Tendance Session au Wip de Colombelles. Découvrez les invités de votre nouveau rendez-vous musical

Pour sa première édition, la Tendance Session débarque au Wip de Colombelles. Ce nouveau rendez-vous musical proposé par Tendance Ouest réunit quatre artistes jeudi 25 novembre à 19 heures. Cinq cents personnes pourront assister à 2 heures de concert acoustique.

Parmi les chanteurs présents : Nolwenn Leroy. La chanteuse de 39 ans s'est notamment fait connaître en remportant la deuxième saison de la Star Academy.

Son nouvel album intitulé La Cavale sortira ce mois-ci. Parmi les titres de ce huitième opus : Brésil, Finistère.

Cephaz sera également présent. Il a notamment participé à l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez ! Diffusée sur France 2, cette émission devait désigner le candidat qui défendrait les couleurs de la France.

Toi tu pars est le troisième extrait de son prochain album qui sortira en janvier 2022.

Le chanteur Cephaz fait partie des invités de la Tendance Session. - Maxime Chaulier (ERIC LELIEVRE)

Désolé pour hier soir, L'hymne de nos campagnes, Greenwashing, les titres de Tryo sont devenus incontournables. En septembre, le groupe a sorti son nouvel album Chants de bataille.

Dernier artiste et pas des moindres : Gaëtan Roussel. Le dernier album de l'ancien chanteur du groupe Louise Attaque a déjà été vendu à plus de 30 000 exemplaires.

Est-ce que tu sais ?, le quatrième album de Gaëtan Roussel, est aujourd'hui disponible en édition deluxe.

Le Wip est un Tiers-Lieu coopératif installé dans l'ancien atelier électrique de la SMN à Colombelles, qui a pour objectif de proposer des alternatives dans les façons de travailler, de vivre ensemble et d'interagir, et ce pour un territoire capable de mieux répondre aux défis écologiques et sociaux. Ouvert à toutes et tous, le Wip accueille des entreprises, des citoyens, des artistes, des écoles, des associations… et les réunit dans un lieu : la Grande Halle. Le Wip a une surface de 3 000 m2 d'espaces et 2 hectares de jardins. Il propose des bureaux, espaces de réunions et formations, événements professionnels et salons, animations culturelles et concerts, bar-resto.