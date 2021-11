Saint-Cornier-des-Landes. L'indispensable implication des collectivités locales

Voilà deux ans qu'un repreneur pour la supérette du village était espéré à Saint-Cornier-des-Landes, 600 habitants, près de Tinchebray. C'est l'unique épicerie multiservice de la commune. Mais en mars dernier, il fallait se résoudre à la fermeture.

Maintenir une vie au village

Finalement, le propriétaire de la supérette de Messei, à quelques kilomètres de là, a repris l'affaire. Mais la commune de Tinchebray-Bocage a dû s'investir dans le projet : acheter l'immeuble, le fonds de commerce et mettre l'ensemble à disposition moyennant un loyer. La collectivité a aussi installé à ses frais un distributeur de produits essentiels géré par l'épicerie. La population peut donc s'approvisionner même en dehors des heures d'ouverture.

Utile aux habitants

"C'est important qu'on ait quelque chose ici, déjà pour le pain, toute l'épicerie et puis il y a la boucherie. Et puis maintenant, il y a le point Poste qui est revenu, donc c'est important, c'est le centre du bourg quand même", se réjouit Fabienne, une habitante. Quand le risque de fermeture planait sur le commerce, elle était "inquiète" : "Ne serait-ce que pour du dépannage, c'est important d'avoir quelque chose ici, et puis ils vendent les journaux." En revanche, "comme tout le monde", la cliente, les bras chargés de victuailles, explique qu'elle va faire son gros ravitaillement dans les grandes, surfaces situées un peu plus loin.