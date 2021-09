Rouen. Un legs exceptionnel de 31 tableaux au Musée des Beaux-Arts

Ils sont exposés pour la première fois au grand public, à l'occasion des Journées du patrimoine qui débutent samedi 18 septembre : 31 nouveaux tableaux viennent de faire leur entrée au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ils proviennent d'un legs exceptionnel venant d'un couple de Rouennais, Lucien et Simone Baudoux.

Chagell, Boudin et Renoir

Si les tableaux ont été légués à la Ville dès 1994, ce n'est qu'en juin dernier que le musée a pu les acquérir, après le décès de Simone. "Il faut imaginer ce couple de médecins qui a acquis ces tableaux les uns après les autres, dans des galeries à Paris, ici à Rouen", raconte Sylvain Amic, le directeur de la Réunion des musées métropolitains. C'est ainsi qu'ils ont composé leur collection et accroché les tableaux dans les différentes pièces de leur maison située boulevard de l'Yser à Rouen.

Cette collection comprend des tableaux de grands noms de la peinture : Marc Chagall, Eugène Boudin ou encore Auguste Renoir. "Il y avait des moyens dans cette collection, mais aussi un goût et un œil", souligne Sylvain Amic.

Pour autant, un important travail de restauration a été mené entre la récupération des tableaux à la fin juin et leur accrochage en septembre au musée. "Il s'agissait d'intervenir pour que les œuvres soient dans un état de présentation correct pour rendre hommage aux collectionneurs et pour ne pas mettre en danger ces œuvres dans le temps", explique Florence Calame-Levert, conservatrice en art contemporain et moderne au musée.

Une partie de l'impressionnante collection du couple Baudoux est désormais exposée au Musée des Beaux-Arts. -

Le dernier legs remonte au début des années 2000, avec l'arrivée de deux tableaux et d'une trentaine de dessins. Les tableaux du legs Baudoux sont à voir jusqu'au 8 novembre, puis "ils entreront dans la vie des collections et certains tableaux pourront voyager dans le monde", ajoute Sylvain Amic.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :