Le Havre. L'AGORAé, une épicerie solidaire par et pour les étudiants

C'est un nouveau coup de pouce pour les jeunes en grande difficulté, au Havre. L'AGORAé s'apprête à ouvrir ses portes, dans le quartier Danton. Cette épicerie sociale et solidaire sera faite par et pour les étudiants.

"On y trouvera des produits gratuits ou à 10 % de leur valeur réelle. Un paquet de pâtes à 1 € sera par exemple vendu 0,10 centime chez nous", indique Clément Baloche, président de la Fédération des étudiants havrais (Fed'LH), qui porte ce concept national au niveau local.

Aide alimentaire et convivialité

Avant d'accorder une aide alimentaire, l'association va calculer le reste à vivre journalier de l'étudiant. Si ses ressources, une fois toutes les charges déduites de son budget (loyer, factures, etc), sont comprises entre 1,20 € et 7,50 € par jour, il pourra s'inscrire à l'AGORAé. Pour toucher les étudiants concernés, la Fed'LH mise notamment sur "la solidarité par les pairs" et le bouche-à-oreille, notamment chez les étudiants internationaux. "Un public assez fragile, qui n'a pas forcément beaucoup de ressources financières et n'ose pas se plaindre. C'est aussi notre rôle de leur dire que certaines situations ne sont pas acceptables", juge Clément Baloche.

L'aide alimentaire débutera en octobre, mais l'AGORAé ouvre déjà son espace convivialité dès lundi 20 septembre. Un canapé, une machine à café, des livres, une télévision et des jeux vidéo, pour permettre aux jeunes de se poser, faire des rencontres. "Il n'y a pas de tabou, on essaye de dédramatiser la précarité étudiante et c'est le lieu idéal pour ça."