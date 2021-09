Cherbourg-en-Cotentin. SOS Médecins suspend ses visites en journée

L'injustice et l'incompréhension gagnent les dix médecins cherbourgeois de l'association SOS Médecins, qui ont déposé un préavis de grève il y a un mois, à la suite de l'annonce, cet été, d'une revalorisation des visites longues à domicile pour les généralistes, dont eux, ne bénéficient pas. Alors, pour faire réagir leurs instances (la CPAM de la Manche et l'ARS jusqu'ici restées silencieuses), ils ont décidé de suspendre, à compter du mercredi 15 septembre, une série de visites médicales. "Concrètement, nous cessons notre partenariat avec le centre 15, avec la police, gendarmerie, police aux frontières, et nous n'effectuerons plus de visites au sein des établissements d'accueil pour les personnes âgées, dans les EHPAD et les foyers résidences autonomies en journée, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures, et le samedi de 8 heures à 12 heures", explique Christophe Marchenay, médecin et président de SOS Médecins. La nuit et le reste du week-end, les professionnels continueront ces interventions. L'activité de SOS Médecins Cherbourg auprès des patients de plus de 75 ans a pourtant augmenté de plus 200 %, entre 2004 et 2019. "Cet acte qui représente une solution pour les plus fragiles est voué à disparaître avec les décisions qui sont prises par nos dirigeants et nos autorités de tutelle", constate le médecin.

SOS Médecins a deux revendications : "Nous demandons que notre indemnité de déplacement de nuit (3,50 euros) soit égale à celle de jour (de 10 euros). Et nous souhaitons que la visite des médecins de SOS Médecins soit facturée 57,60 euros contre 35 euros aujourd'hui", poursuit Christophe Marchenay.

Sans réponse de l'ARS et de la CPAM, les visites à domicile chez les particuliers, pour le moment maintenues, pourraient aussi être suspendues.