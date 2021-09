Seine-Maritime. Notre sélection de lieux à voir lors des Journées du patrimoine

Le train à l'honneur à Sotteville

Le Pacific vapeur club propose de découvrir l'évolution du chemin de fer avec une présentation du patrimoine ferroviaire et de la rénovation en cours d'une ancienne machine. Exposition de trains miniatures à l'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen. Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9 heures à 18 heures. Réservations sur le site de l'Atelier 231.

Au Havre, jeu de piste autour de la cathédrale

De la cathédrale Notre-Dame, tout juste restaurée, à l'hôtel Dubocage de Bléville, les enfants à partir de 7 ans sont invités à reconnaître les matériaux qui ont servi à la construction de ces bâtiments. Un jeu de piste à réaliser en famille. Dimanche 19 septembre à 15 heures et 16 h 30. 1 heure environ. Rendez-vous au 44 rue de Paris. Gratuit, réservation conseillée sur le site internet.

À Dieppe, le château-musée est gratuit

À l'occasion des journées du patrimoine, le château-musée de Dieppe est accessible gratuitement. L'occasion de découvrir environ 2 000 objets exposés dans une quinzaine de salles. Cette année, les nouvelles acquisitions seront mises en avant. De 10 heures à 18 heures.

Autour des bistrots à Montivilliers

Une visite guidée à plusieurs voix dans le centre-ville, à la découverte des anciens cafés où les Montivillons et fermiers des environs aimaient à se retrouver. On s'y racontait légendes et histoires locales… Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 15 heures. Rendez-vous devant le réfectoire de l'abbaye. Gratuit.

Découverte du palais de justice de Rouen

La salle des procureurs, la salle du Tribunal judiciaire, la salle des Assises et la salle des audiences solennelles de la Cour d'appel s'ouvrent à tous les visiteurs. Rendez-vous dimanche 19 septembre, de 10 heures à 17 heures. L'association du Palais du Parlement de Normandie proposera également des visites guidées le samedi 18 septembre entre 10 heures et 17 heures pour une durée d'1 h 15. Réservation obligatoire sur le site internet dédié.

Des galets et des chauves-souris

A Saint-Jouin-Bruneval, découverte de la grotte aux galets, témoignage de l'activité de ramassage d'antan, et ses habitantes d'aujourd'hui : les chauves-souris. Samedi 18 septembre à 10 heures, 10 h 45 et 11 h 30. Parking sur l'espace végétalisé, valleuse de Bruneval, route de la Poterie. Gratuit, réservation via lehavreseine-patrimoine.fr

Pratique. L'ensemble du programme des Journées du patrimoine est à retrouver sur le site dédié.