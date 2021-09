Lillebonne. La Ville organise son premier festival du livre

Lillebonne organise, pour la première fois, un festival du livre, les samedi 2 et dimanche 3 octobre au théâtre Romain et place Félix Faure. Une cinquantaine d'invités (auteurs, illustrateurs et éditeurs normands) accueilleront les visiteurs sur leurs stands. Des ateliers et des spectacles ponctueront également le week-end. François Vallejo, auteur phare de la maison d'édition Viviane Hamy, et professeur au collège Pierre Mendès France de 1989 à 2002, sera le parrain de cette première édition. Lecteur assidu ou occasionnel, chacun pourra découvrir tous les genres littéraires ou presque : albums pour les enfants, romans pour les adolescents et les adultes, romans noirs, sentimentaux, humour, bande dessinée, témoignages, etc.

. - Ville de Lillebonne

Trois rencontres

- Samedi 2 octobre - 17 heures : François Vallejo et Gérard Régnier, sur le thème "Votre lien avec Lillebonne"

- Dimanche 3 octobre - 11 heures : Caroline Triaureau, fondatrice des éditions jeunesse La Marmite à mots, dont une partie du catalogue est accessible aux enfants atteints de troubles dys.

- Dimanche 3 octobre - 16 heures : Échange entre François Vallejo et Shane Haddad, sur le thème "Comment devient-on écrivain ?"