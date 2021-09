Normandie. Les Nuits du Tourisme : un autre regard sur l'Estuaire de la Seine

Les Nuits du Tourisme de l'Estuaire se dérouleront cette année les samedis 2, 9, 16 et 23 octobre. Plus de 50 sites touristiques de l'Estuaire de la Seine (Seine-Maritime, Calvados, Eure) seront à découvrir grâce à des visites guidées et des animations, à la tombée de la nuit. Une façon de porter un autre regard sur les sites touristiques.

Les Nuits du tourisme sont l'occasion de profiter d'animations qui sortent de l'ordinaire dans des lieux touristiques phares de l'Estuaire de la Seine. Pour donner quelques exemples : balade au lampion et séance de yoga dans le nouvel espace de biodiversité de Bénarville, prière des moines bénédictins à l'abbaye de Saint-Wandrille, déambulation théâtralisée à travers Lisieux, veillée contée et théâtrale à l'abbaye de Grestain à Fatouville-Grestain ou encore visite et dégustation à la chèvrerie des fossés à Bolleville.

Les Nuits du Tourisme de l'Estuaire

Le 2 octobre : Le Havre - Montivilliers - Harfleur - Gonfreville-l'Orcher - Bretteville-du-Grand-Caux - Bénarville - Goderville - Virville

Le 9 octobre : Arelaune-en-Seine - Bolbec - Bolleville - Lillebonne - Rives-en-Seine - Rouville

Le 16 octobre : Arelaune-en-Seine - Bolbec -Bolleville - Rives-en-Seine - Rouville - Fécamp - Honfleur - Beuzeville - Fatouville-Grestain - Saint-Ouen-de-Pontcheuil - Lisieux

Le 23 octobre : Deauville - Touques - Villers-sur-Mer - Trouville-sur-Mer - Étretat.