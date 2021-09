Basket (Amical). L'USOM perd contre Saint-Amand mais montre un beau visage

Deuxième match du week-end pour les Lionnes, après leur défaite contre Chartres (56-66).

Opposées dimanche 12 septembre à Saint-Amand, membre de l'élite, Mondeville a montré, malgré la défaite 67-73, un bon visage en deuxième mi-temps.

Le match

Les locales ont été dominées en début de rencontre par la puissance et la folle réussite à trois points des Nordistes, notamment incarnée par Lithard (16-26, 10'). Mondeville a alors pu se rapprocher, grâce à plusieurs mises en échec des attaques adverses (25-28, 15'). Mais Saint-Amand a ensuite de nouveau repris ses distances, grâce à Thompson (36-46, 20').

Un peu trop d'irrégularité

Après la pause, les Calvadosiennes ont pu rester au contact par Ousfar (45-55, 25'). Or, la fin de période très défensive a permis à Djekoundade et ses partenaires d'augmenter leur avance (47-61, 30'). Les Lionnes, et notamment Louise Bussière, ont à leur tour fait preuve d'une forte solidité défensive pour revenir à 9 points (56-65, 35'), poussant Saint-Amand et Gustavsson à faire l'effort pour sécuriser leur victoire (61-73, 38'). Pour autant, l'USOM ne s'est pas démobilisé et a même fini fort, en revenant à six points de leurs adversaires (67-73, 40').

La réaction

La fiche

Mondeville - Saint-Amand : 67-73 (16-26, 20-20, 11-15, 20-12). 100 spectateurs.

Mondeville : Départ : Basque 5, Bouzenna 8, Bussiere 10, Ousfar 16, Dowdell 4. Banc : Gomis 4, Dinga Mbomi 6, Dutat, Gueye 10, Daba Sylla 4. Entr. : Romain L'Hermitte.

Saint-Amand : Départ : Gustavsson 9, Thompson 11, Juskaite, Lithard 19, Williams 12. Banc : Stoelzaed 3, Djekoundade 11, Okou Zouzouo 5, Sahly 3. Entr. : Philip Mestdagh.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises finiront leur préparation chez les Finistériennes de Landerneau mercredi 15 septembre à 15 heures.