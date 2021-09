Covid-19. Alors que la bise revient, l'appel à la vigilance de l'Institut Pasteur

"Pas d'embrassade, même avec la famille. C'est dur, mais je tiens." Cette habitante du Havre est catégorique : depuis le début de la pandémie en 2020, elle a proscrit la bise de son quotidien et n'a pas changé d'attitude, malgré l'augmentation du nombre de personnes vaccinées. "On se sent un peu plus protégés", concède une autre passante, qui a rétabli le bisou avec "les très proches". Pourtant, "il est important que les personnes vaccinées continuent à respecter les gestes barrières et à porter un masque pour se protéger de l'infection et éviter de contaminer leurs proches", rappelle l'institut Pasteur dans une note publiée lundi 6 septembre. Avec le variant Delta de la Covid-19, les personnes vaccinées "sont moins bien protégées contre l'infection, même si la protection reste très élevée contre les formes graves", poursuivent les scientifiques, qui s'attendent à ce que cet automne, la moitié des infections aient lieu chez des personnes vaccinées.

L'institut estime par ailleurs essentiel que "la couverture vaccinale chez les plus fragiles soit aussi haute que possible".

Dans sa modélisation, les personnes non-vaccinées de plus de 60 ans représentent 3 % de la population, mais 43 % des hospitalisations.