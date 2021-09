Alençon. Quarante tatoueurs attendus à la seconde édition de Dentelle Ink

Pour promouvoir le tatouage de qualité, la seconde édition de Dentelle-ink est organisée samedi 11 et dimanche 12 septembre, à la Halle au blé d'Alençon.

Cette convention a été organisée pendant neuf années à Bagnoles-de-l'Orne, avant une première édition, en 2020, à Alençon. Quarante tatoueurs venus de toute la France et même de l'étranger y tatoueront en direct. Des animations hip-hop, graffs et des concerts sont également au programme. Séverine Gahéry, l'organisatrice de cette Dentelle Ink, parle de "huitième art". Elle conseille "d'aller sur les réseaux sociaux voir les créations des tatoueurs qui seront présents, pour choisir celui d'entre eux qui se rapproche le plus de ce que l'on souhaite" avant de passer à l'acte.