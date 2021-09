Lessay. Après un rendez-vous manqué, la foire Sainte-Croix fait son retour

Après un rendez-vous manqué en 2020 pour cause de crise sanitaire, la traditionnelle foire millénaire de Lessay ouvre vendredi 10 septembre, pour trois jours.

Sur ce vaste site de 30 hectares, vont se retrouver des fidèles : monde agricole, forains et exposants. Ils sont un peu plus d'un millier cette année, et c'est un vrai plaisir de revenir exposer sur cette foire Sainte-Croix, avoue Jérôme Gahery patron de la société Agram, spécialisée dans le matériel agricole, fidèle depuis plus de 10 ans à Lessay, et pour Théo Floriant, de la société Afco, spécialisée dans la tôle bardage et couverture.

Plus de 80 % des exposants ont répondu présent pour ce retour, avec une vraie envie de se retrouver, selon Nicolas Marescq, régisseur général de la foire.

Le site de la foire sera sécurisé et accessible via six entrées, sur présentation d'un pass sanitaire. Pour ceux qui en sont dépourvus, un dispositif de dépistage est mis en place aux différentes entrées. Et des parkings sont accessibles, gratuitement.

