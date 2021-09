Manche. 4L & mobylettes : la balade insolite d'un autre temps !

Direction Saint-Amand-Villages, à une vingtaine de minutes de Saint-Lô, chez Sabrina et Franck Pinchon, pour découvrir "Rétro Road Normand". Le couple propose depuis quelques mois la location de Renault 4L et de mobylettes vintage des années 70 et 80 pour des balades à la découverte du territoire normand. Un retour en arrière de quelques années le temps d'une journée, ou pour quelques heures à bord d'une Peugeot 102, 103, MBK 41S ou 51…

Une seule condition : avoir minimum 25 ans et deux ans de permis de conduire. De quoi ravir les plus nostalgiques.

Deux circuits à la journée sont proposés pour partir à la découverte des plages du débarquement ou du Mont Saint-Michel, avec pique-nique et lieux de visite sur le parcours. Il est également possible de partir pour une sortie de 300 km.

Pratique. Plus d'informations sur www.retro-road-normand.fr