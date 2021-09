[Enquête] Calvados. Le CBD, une alternative au cannabis ?

Thibault Cohen, un jeune Caennais de 21 ans, consomme du CBD depuis plus de huit mois, à la place du cannabis qu'il fumait depuis plusieurs années. "Je voulais arrêter de fumer du cannabis. Je voulais me tourner vers quelque chose de légal, c'est nettement plus agréable de se rendre en boutique que dans un endroit insalubre. Dans les circuits illégaux, on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans ce qu'on consomme." Une des craintes du jeune homme était d'avoir des problèmes avec la justice en consommant du cannabis. Cependant, il voulait continuer à ressentir le plaisir qu'il avait lorsqu'il en fumait. "Le CBD est plus un moyen de retrouver le goût et l'odeur du cannabis, le geste aussi d'effriter la feuille dans son tabac."

"Avec le CBD, il n'y a absolument pas

la sensation de 'perte de contrôle'"

En se mettant au Cannabidiol il y a plusieurs mois, le jeune homme a décidé de ne plus toucher au cannabis. "Aujourd'hui, je ne consomme plus de drogue, mais lorsque j'ai arrêté il y a plusieurs mois, ça m'a manqué. Avec le CBD, il n'y a absolument pas la sensation de 'perte de contrôle', de liberté, d'être 'défoncé'." Pour Thibault Cohen, consommer du CBD permet avant tout de se détendre. "Je suis quelqu'un de très stressé et fumer du CBD, même s'il n'est pas recommandé de le consommer de cette manière, permet d'être plus détendu." Le jeune Caennais en consomme également sous la forme d'huiles sublinguales.